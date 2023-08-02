Речь идет о трех депутатах Киевсовета: Хацевиче, Левченко, Терентьеве.

Сообщено о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который командировал военнослужащих - трех депутатов Киевского городского совета и помощника депутата Киевсовета на службу в Киевскую городскую военную администрацию.

Как сообщает Государственное бюро расследований, эти солдаты одной из воинских частей, в течение года не появлялись на военную службу.

В ГБР сообщили, что основанием для этого стал приказ о командировке их для прохождения службы в КМВА.

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Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По информации источников УНИАН, речь идет об экс-командире К. Федичеве.

Подозрение депутатам Киевсовета - подробности дела

Как сообщал УНИАН вчера, 1 августа, было вручено подозрение трем депутатам Киевсовета нынешнего созыва - Игорю Хацевичу и Олегу Левченко (оба от "Европейской солидарности") и Михаилу Терентьеву ("УДАР Кличко") и помощнику Хацевича Алексею Шпаку. Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию, но при этом все получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Партия "Европейская солидарность" заявляет, что речь идет о депутатах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в территориальную оборону и стали на блокпостах на защите Киева,

Саму меру пресечения от прокуратуры они назвали "откровенно издевательской", поскольку арест на 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета.

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