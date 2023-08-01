Трем депутатам Киеврады сообщили о подозрении - им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киеврады, в течение года не появлялись на военную службу.
Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом все получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщили УНИАН источники, речь идет о депутатах нынешнего созыва Игоре Хацевиче и Олеге Левченко (оба от "Европейской солидарности") и Михаиле Терентьеве ("УДАР Кличко").
Схемы уклонения от призыва
Ранее в Нацполиции информировали, что в нескольких регионах задержали должностных лиц военкоматов, которые организовали коррупционные схемы уклонения от призыва.
Задержания проходили в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы неправомерной выгоды, которые получали фигуранты, колебались от 9000 гривень до 1500 долларов США.