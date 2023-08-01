"Военслужащие" в течение года не появлялись на военную службу, но получали денежное обеспечение из воинской части.

Трем депутатам Киеврады сообщили о подозрении - им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киеврады, в течение года не появлялись на военную службу.

Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом все получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

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Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщили УНИАН источники, речь идет о депутатах нынешнего созыва Игоре Хацевиче и Олеге Левченко (оба от "Европейской солидарности") и Михаиле Терентьеве ("УДАР Кличко").

Схемы уклонения от призыва

Ранее в Нацполиции информировали, что в нескольких регионах задержали должностных лиц военкоматов, которые организовали коррупционные схемы уклонения от призыва.

Задержания проходили в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы неправомерной выгоды, которые получали фигуранты, колебались от 9000 гривень до 1500 долларов США.

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