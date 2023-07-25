Сейчас ГБР расследует более 100 производств в отношении военкоматов.

В Государственном бюро расследований рассказали о том, какими способами украинские мужчины уклоняются от призыва в армию. В частности, в ГБР разделили их на "серые" и "черные" схемы уклонения от службы.

Как сообщила в эфире Радио Свобода советник по коммуникации ГБР Татьяна Сафьян, военных комиссаров начали проверять еще в начале полномасштабного вторжения, когда "появились первые звоночки".

Она рассказала, что существуют "серые" и "черные" схемы уклонения от службы в войске.

Видео дня

В частности, "серая" схема - это получение фиктивной справки с привлечением военкоматов, руководящего состава этих центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

Речь идет о поддельных справках об избежании от мобилизации, об опекунстве, об инвалидности.

Кроме того, существуют и "черные" схемы, которые связаны непосредственно с пересечением границы.

"Это когда тебя проводят неизвестными тропами через лес бывшие лесники, которые сейчас не имеют должности, но просят: даешь 4-5 тысяч долларов и мы тебя проведем. Которые через реку могут переправить военнообязанных мужчин. Или, например, предложить за 5 тысяч долларов прокатиться на заднем сиденье в фуре...", - отметила Сафьян.

По ее словам, если говорить о военкоматах, то именно ГБР сейчас имеет более 100 уголовных производств по злоупотреблениям. Однако сейчас в суд направлено только 8 обвинительных актов в отношении 18 граждан, которые имели определенные служебные полномочия и злоупотребляли ими.

"Нам очень не хотелось бы сказать, что нет нарушений, не зафиксировано нарушений в военкоматах. Но, к сожалению, имеем реальную картину и боремся с тем, чтобы этого не случалось, чтобы были приговоры и чтобы другим просто не хотелось зарабатывать в условиях войны на ком-то деньги за "липовые" справки", - сказала представительница ГБР.

Она уточнила, что среди фигурантов вышеупомянутых 100 уголовных производств, кроме Борисова, больше нет главных военкомов регионов.

"Но когда мы с вами говорим о Винницком центре комплектования, то там были сообщены подозрения всем участникам схемы выдачи поддельных документов для уклонения от военной службы. Обычно в этой схеме участвуют от 2 до 6 человек, я так предполагаю", - отметила Сафьян.

В Украине уклонение от армии "прославил" военком Борисов

Как известно, факты использования незаконных "схем" уклонения от военной службы журналисты и правоохранители фиксировали еще в начале полномасштабного вторжения.

Однако, широкую огласку эта тема получила после разоблачения Одесского военкома Евгения Борисова, которого журналисты уличили во владении большими состояниями, которые он не мог получить законным путем.

Борисова задержали 24 июля: стало известно, что он давал указания своим подчиненным не осуществлять призыв некоторых лиц за определенное вознаграждение.

Вас также могут заинтересовать новости: