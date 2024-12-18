Также женщина негативно высказывалась в сторону жителей Ивано-Франковска и называла их "бандеровцами".

В Ивано-Франковске произошел инцидент в одном из городских автобусов. Пассажирка устроила конфликт с контролерами и другими пассажирами, использовав нецензурную лексику и российскую пропаганду, пишет versii.if.ua.

На видео, которое распространяется в соцсетях, можно увидеть, как одна из пассажирок автобуса спровоцировала серьезный скандал, который начался со спора с контролерами, после чего к ссоре присоединились и другие пассажиры.

Во время конфликта женщина использовала нецензурную лексику, выражала пренебрежение к Ивано-Франковску и его жителям, а также открыто прославляла российского диктатора Владимира Путина. В частности она желала жителям города смерти и подчеркивала, что это из-за них ее дом был уничтожен, а не из-за Путина и оккупантов, которые начали войну в Украине.

Кроме того, пассажирка прибегла к физическому насилию и пыталась выломать дверь автобуса.

По словам свидетелей происшествия, во время инцидента женщина оскорбляла местных жителей, используя слово "бандеровцы" в негативном контексте и выражала антиукраинские взгляды.

На такое событие отреагировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив:

"Мы усиливаем акции "Здесь говорят на украинском" и "Город без языка оккупанта", поскольку общение на русском языке в Ивано-Франковске приводит к таким случаям, как доказательство того, что думают эти люди, то и на языке".

Также он обратился в правоохранительные органы, а именно СБУ, ведь, как он отметил, в словах этой пассажирки есть признаки уголовной ответственности.

Инциденты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали мужчину, который ночью повредил флаги и фото павших воинов на Майдане Независимости в Киеве. Им оказался 36-летний уроженец Сумской области. По словам полицейских, нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Также сообщалось, что в Одессе водитель протащил сотрудника военкомата на дверях машины, пытаясь убежать от него, в результате чего военный попал в больницу с сотрясением головного мозга. Такой инцидент произошел 5 декабря в Приморском районе города.

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