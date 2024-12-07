Драматический инцидент произошел на концерте Натальи Бучинской во Львове: у музыканта Лесика остановилось сердце прямо во время выступления.

Приглашенный гость, экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, потерял сознание во время исполнения своей песни. Присутствующие медики немедленно оказали ему помощь, после чего музыканта госпитализировали.

На своей странице в Facebook 47-летняя исполнительница отметила, что до сих пор находится в тревожном состоянии.

"Просто до сих пор нахожусь в тревоге и откровенно в шоке. 5 декабря состоялось мое сольное выступление во Львове. Это был запланированный концерт ко Дню Святого Николая, организованный, прежде всего, для жен, детей и семей военных. Приглашенным гостем на концерта был мой давний друг, коллега - Лесик Турко", - написала знаменитость

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Она призвала поклонников молиться за его здоровье и присоединиться к сбору средств на лечение.

"Прямо со сцены Лесика забрали в больницу, а мы, собрав последние силы в кулак, завершали концерт. Постоянно находились на связи с женой артиста и организаторами, о состоянии вещей постоянно информировали зал. Все вопросы по диагнозу лучше знают врачи и жена Ирина. Это сфера профессионалов. Я только молюсь за скорейшее выздоровление своего друга, коллеги и очень талантливого человека", - поделилась исполнительница.

Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей.

Напомним, Дзидзьо рассказал детали о состоянии Лесика после остановки сердца.

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