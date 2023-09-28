Агрессора интересовали локации подразделений ВСУ, СБУ, ГПСУ на Харьковщине и Буковине, также злоумышленник передавал оккупантам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.

Реальный срок заключения 15 лет получил еще один российский агент, который собирал разведданные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, прежде всего агрессора интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы на Харьковщине и Буковине.

Также, как отмечается, злоумышленник передавал оккупантам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.

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Сотрудники СБУ задержали российского агента "на горячем" во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета.

"После начала полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Вниманию агрессора мужчина попал через свои антиукраинские публикации в запрещенной соцсети "Одноклассники". Во время пребывания в Харькове вражеский агент отслеживал дислокации украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов. Затем российский агент по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников. Однако, главной целью его поездки было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом", - говорится в сообщении.

В СБУ проинформировали, что для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.

Суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111; ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.

СБУ ищет агентов РФ

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала двух интернет-агитаторов российской разведки, которые призвали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ. В частности, в Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций Главного управления Генштаба ВС РФ. А в Запорожской области задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборанта Стремоусова.

По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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