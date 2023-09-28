Одним из агентов ГРУ РФ оказалась женщина, работающая в одном из лицеев Николаева.

Служба безопасности Украины задержала еще двух агитаторов российских спецслужб, которые массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики кремля и "присоединения" территорий нашего государства к составу России.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). По указанию представителя российской военной разведки она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что на вражеском интернет-ресурсе приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину к составу РФ. Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов нашего государства.

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"В Запорожской области задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборанта Стремоусова. В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков. Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов. Для этого он создал собственный телеграмм-канал и страницу в Фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что сейчас обоим вражеским агитаторам сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, преступная деятельность фигурантки из Николаева дополнительно квалифицирована по частям 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанная находится под стражей.

Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задерживаю шпионов России в Украине - последние случаи

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала информаторку российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области. Больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые вовлечены в контрнаступательные операции в районе Бахмута. Установлено, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой.

Также были задержаны два российских агента, которые корректировали воздушную атаку россиян на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

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