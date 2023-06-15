Врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного российского агента во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области, злоумышленник передавал ФСБ локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.

Как сообщает пресс-центр СБУ, больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Отмечается, что развединформация нужна была захватчикам для осуществления массированных ударов из российских зенитно-ракетных комплексов С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины.

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В спецслужбе проинформировали, что злоумышленника задержали во время выполнения им вражеского задания. У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к "отправке" файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.

По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть "Одноклассники". По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движение Сил обороны вблизи линии соприкосновения. Собранные сведения отправлял в ФСБ под выдуманным именем через мессенджер "Телеграм".

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Контрнаступление ВСУ: что известно

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Он отметил, что контрнаступательные и оборонительные действия идут, но отказался озвучить, на какой они стадии.

Сегодня, 15 июня, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях.

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