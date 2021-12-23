Школьник пытался отомстить своему сопернику из-за неразделенной любви.

В курортном городе Бердянск Запорожской области полицейские в среду, 22 декабря, разоблачили подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, им оказался ученик девятого класса одной из местных школ.

Правоохранители установили, что 15-летний подросток из-за неразделенной любви пытался отомстить своему сопернику.

Читайте такжеНа популярном украинском курорте пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться с места ДТП (фото, видео)"Для этого он воспользовался услугами своего виртуального друга, хакера из РФ. Именно он присылал письма с угрозами в администрацию заведений от имени соперника. "Минер" требовал заплатить ему 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов", – говорится в сообщении.

По результатам обследования помещений заведений и прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывчатых веществ, правоохранители установили, что сообщение о минировании ложное. Сейчас решается вопрос о привлечении подростка и его родителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Также проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.

Ранее похожий инцидент произошел в Харькове. В областном центре неизвестный "заминировал" шесть школ. На месте работали взрывотехники, кинологи и спасатели.

Вас также могут заинтересовать новости: