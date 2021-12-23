По факту произошедшего открыто уголовное производство, санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

В Харькове полиция разоблачила мужчину, который "заминировал" станцию в харьковском метрополитене.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили 57-летнего жителя Харькова и доставили его в отдел полиции. Проводятся следственные действия. Мотивы его поступка устанавливаются.

"22 декабря около 11:35 неизвестный гражданин оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре задержали "президента Украины", призывавшего свергнуть властьНа место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области. При осмотре взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине уже неоднократно сообщали о минировании тех или иных объектов. Обычно эти сообщения не правдивы. Так, во Львове неизвестный "заминировал" девять ТРЦ и требовал $20 миллионов выкупа.

Кроме того, в Запорожской области поймали "Апостола-минера" Офиса президента, а в Одессе искали взрывчатку в Национальном театре оперы и балета.

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