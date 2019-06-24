В Киеве "минировали" все родильные дома, учебные заведения, ряд ТЦ и супермаркетов

Правоохранители получили сообщение по электронной почте о якобы минировании ряда объектов, в котором не конкретизировалось, в каких именно учебных заведениях и родильных домах "заложена взрывчатка".

В Киеве в полицию поступила информация о якобы минировании ряда торговых центров, супермаркетов, всех роддомов и учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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В частности, в полиции подтвердили информацию, которая была опубликована ранее в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook об очередном "минировании" ряда торгово-развлекательных центров: SkyMall, "Глобус," "Украина", Lavina, "Гулливер", "Арт Молл", "Проспект", "Район", "Караван", "Магеллан", "Квадрат Нео", "Ретровиль", "Метрополис".

Кроме того, поступили сообщения о минировании всех роддомов, всех супермаркетов: "Ашан", АТБ, "Сильпо" и "Эпицентр".

Также в полиции добавили, что "заминированы" все учебные заведения Киева.

Правоохранители отметили, что получили сообщение по электронной почте о якобы минировании ряда объектов, в котором не конкретизировалось, в каких именно учебных заведениях и родильных домах якобы заложена взрывчатка.

"Поступила информация, сейчас проверяем ... все эти заведения, по ним проверяется информация", - сообщили УНИАН в пресс-службе полиции.