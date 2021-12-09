Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Львовские спасатели провели масштабную операцию по эвакуации более трех тысяч человек из девяти ТРЦ из-за сообщения от неизвестного о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Анонимное сообщение о заминировании поступило в полицию 8 декабря около 21:30, уточняют местные копы.

Речь шла о минировании девяти ТРЦ города: ТРЦ "Victoria Gardens"; "King Cross Leopolis"; "Forum Lviv"; "Магнус"; "Опера Пассаж"; "Роксолана"; "Интерсити"; "Сундук"; "Сихов".

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На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции и патрульные полицейские.

Правоохранители обследовали помещения центров и прилегающие территории – взрывоопасных предметов не обнаружено.

Всего было эвакуировано более 3 тысяч человек.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Автор: Виолетта Орлова