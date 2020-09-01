О причинах пожара на данный момент ничего не известно / скриншот из видео
На трассе "Киев - Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус.
Видео очевидцев с места события опубликовал «Киев оперативный».
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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, так как все пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства.
О причинах пожара на данный момент ничего не известно.
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