В результате инцидента никто не пострадал.

На трассе "Киев - Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус.

Видео очевидцев с места события опубликовал «Киев оперативный».

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, так как все пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства.

О причинах пожара на данный момент ничего не известно.

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Автор: Денис Прядко