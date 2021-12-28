Спасатель успокаивал напуганного ребенка.

В Днепре спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке и вывели из нее мужчину с ребенком.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Вечером 27-го декабря спасателям сообщили о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Прибывшие бойцы увидели, что огонь охватил две жилые комнаты трехкомнатной квартиры, существовала угроза распространения пожара по всей площади дома.

Читайте такжеВ Одессе мужчине отрезало ноги трамваемТакже произошло задымление лестничной клетки, которое препятствовало свободной эвакуации людей с верхнего этажа.

На пятом этаже спасатели нашли женщину, мужчину и ребенка. Они находились в квартире, которая уже почти полностью была наполнена продуктами горения.

Спасатели смочили полотенца и закрыли органы дыхания мужчины и ребенка, после чего девочку на руках вынесли на свежий воздух. Мужчину также вывели на двор. Им не понадобилась помощь работников экстренной медицинской помощи.

Общая площадь пожара составила 32 кв. м. Возгорание локализовали в 20:00 и ликвидировали в 20:12. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Львове в пожаре погибли три человека.

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