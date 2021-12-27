Общая площадь пожара составила 1000 м. кв.

В селе Мартусовка, что на Киевщине, спасателям удалось потушить пожар, возникший в зданиях пилорамы и склада.

Общая площадь пожара составила 1000 м. кв. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"26 декабря в 13:26 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что в рядом стоящих зданиях пилорамы и склада возник пожар на общей площади 1000 м.кв. в с. Мартусовка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПоджог авто журналиста на Закарпатье задержан подозреваемый, названа мотив преступления (фото)На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции (древесины).

"На месте вызова привлечено 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 16:10, в 19:52 - ликвидировали.

Напомним, ранее в Киеве оперативники задержали мужчину, который хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены.

Вас могут заинтересовать события: