Дети обычного священника держат в страхе несколько сел на Волыни.
Избиение людей и полицейских, стрельба по домам людей. Все это им легко сходит с рук. Почему, разбирались "Секретные материалы".Читайте такжеВ Киеве двое неизвестных под "градусом" избили священника, но пострадавший отказался писать заявление: "Бог им судья" (фото)
Антон, Рувим и Юрий — сыновья пастора местной религиозной общины. Их обвинили в краже торфа и песка из карьера в селе на Волыни.
Они позвонили местной жительнице, которая вызвала полицию, и начали угрожать, что закопают ее в карьере. А позже сыновья священника бросили во двор взрывчатку, затем — обстреляли дом.
В полиции подтверждают все эти заявления местной жительницы. Это — несколько статей.
"Один из сыновей пастора Юрий Сидорчук сидит в СИЗО, а вот другой, Рувим, сбежал от правосудия за границу", - рассказывают журналисты.
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