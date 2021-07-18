Изначально СМИ сообщали о том, что женщина умерла, но позже стало известно, что она таки выжила.

Женщина, которой размозжил голову ее сожитель в ЖК Парковый Квартал на Московском проспекте в Харькове, госпитализирована.

Об этом 24 каналу сообщили в полиции.

Изначально СМИ сообщали о том, что женщина умерла, но позже стало известно, что она таки выжила.

В полиции подтвердили факт избиения женщины. Сообщение от свидетелей их конфликта поступило 17 июля около 17:00.

39-летнюю женщину госпитализировали. К сожалению, детальной информации о травмах или общем состоянии здоровья в полиции не предоставили. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют.

Саму пару соседи описывают как проблемную и утверждают, что мужчина употребляет наркотики.

Напомним, мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, после чего ходил по дому и спрашивал, кто обидел его Дашу.

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Автор: Денис Прядко