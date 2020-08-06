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В Харькове мужчина попался на сбыте оружия и боеприпасов с Донбасса

16:12, 06 августа 2020
Происшествия
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Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения \ facebook.com/MVS.Lviv

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Харьковская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство по факту сбыта боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, установлено, что мужчина незаконно перемещает с территории, где проводится Операция Объединенных сил, оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем реализует в Харькове.

Сегодня, 6 августа, злоумышленник сбыл 10 гранат, 10 запалов и три упаковки патронов по 20 штук почти за 5,5 тыс. грн. В ходе проведенных обысков указанные боеприпасы изъяты.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

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