В Харькове мужчина попался на сбыте оружия и боеприпасов с Донбасса
В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно сбывал оружие и боеприпасы.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Харьковская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство по факту сбыта боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса).
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, установлено, что мужчина незаконно перемещает с территории, где проводится Операция Объединенных сил, оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем реализует в Харькове.
Сегодня, 6 августа, злоумышленник сбыл 10 гранат, 10 запалов и три упаковки патронов по 20 штук почти за 5,5 тыс. грн. В ходе проведенных обысков указанные боеприпасы изъяты.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
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