Изготавливал банкноты номиналом 500 и 200 гривень: в Одессе задержали фальшивомонетчика

«Типографию» по изготовлению поддельных купюр злоумышленник обустроил в арендованной квартире.

В Одессе вчера задержан злоумышленник, который изготавливал и продавал фальшивые банкноты номиналом 500 грн и 200 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 39-летний уроженец Раздельнянского района задержан 22 июля прокурорами совместно с полицией.

Установлено, что мужчина самостоятельно изготавливал банкноты номиналом 500 грн и 200 грн, которые в дальнейшем сбывал на территории Одессы.

Во время обыска квартиры задержанного правоохранители изъяли техническое оборудование для изготовления поддельных банкнот, заготовки номиналом 200-500 грн и прочее.

«Злоумышленник задержан при попытке продажи 50 тыс. грн купюрами по 500 грн», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

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Как сообщили в Приморском отделе полиции Одессы, вышеназванный житель города Раздельная разыскивался правоохранителями за разбойное нападение и незаконное завладение транспортным средством.

По данным полиции, «типографию» по изготовлению поддельных купюр он обустроил в одесской квартире, в которой временно проживал.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, подделкой национальной валюты злоумышленник занимался с начала 2020 года.

Одесская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 2 ст. 199 УК Украины).

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