Злоумышленник длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму.

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов местного псевдореферендума 2014 года.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР".

"Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний. Задокументированы факты провокационных действий на территории Великоновоселковского района", - говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия на территории временно оккупированной АР Крым.

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В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

В ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов незаконного референдума В 2014 году в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Автор: Светлана Макринская