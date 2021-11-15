Злоумышленники предоставили свои "услуги" более 10 тысячам человек.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве, Львовской и Ривненской областях сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Как информирует пресс-центр СБУ, в целом злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

Согласно сообщению, в Киеве более полугода действовали три объединенные в сеть центры по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности владельцев украинских туристических агентств, которые пополняли "клиентскую базу", врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинских баз данных, граждан Украины, которые изготавливали поддельные документы.

Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для тех, кто проживает на временно оккупированных территориях Украины, граждан РФ и других государств", - говорится в сообщении.

По данным следствия, большинство подделок ‒ это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения – 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники "заработали" почти 10 миллионов гривен.

Иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его сообщникам также готовятся подозрения. Кроме того, устанавливаются личности "клиентов" злоумышленников.

Читайте такжеВ Одессе разоблачили схему подделки COVID-сертификатов

Еще одну схему по изготовлению фальшивых COVID-документов работники СБУ разоблачили во Львовской области. Один из ее организаторов координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали документы о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth". Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250 евро, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы изготавливали по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

В настоящее время организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В Ривненской области COVID-махинации организовали двое жителей города Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготавливали поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" присылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен, в зависимости от срочности ее изготовления.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме людей.

Как сообщал УНИАН, в Украине может быть до 800 тысяч поддельных COVID-сертификатов.

Автор: Светлана Макринская