Он также разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области.

Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетного удара российских оккупантов по школе в Краматорске. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. СБУ установила, что именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в спецслужбе, мужчина разведывал боевые позиции подразделений Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах области.

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"Его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск", - отметили в СБУ.

Так, контрразведчики службы задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского разведывательного задания.

"По данным следствия, приспешником захватчиков оказался работник завода в Краматорске. В начале марта российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. Собранную развединформацию он присылал "связному" агенту", - говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных агрессору.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями в Украине

На днях в Одессе задержали агента ФСБ. Предатель собирал разведданные о новосозданном добровольческом батальоне "Черноморская Сечь".

Также В Одессе задержали двуз предателей, которые "сливали" россиянам позиции военной техники ВСУ. А гуляйтер Бердянска заочным приговором запорожского суда получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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