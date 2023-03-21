Один из злоумышленников – работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

В Одессе задержаны два вражеских информатора, которые разведывали позиции украинской ПВО и данные о перемещении военной техники на передовую.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, разоблачено и сообщено о подозрении двум жителям Одесской области по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, пророссийски настроенный житель села Крыжановка (Одесская обл.) через мессенджер присылал своему знакомому – гражданину России – данные о колоннах военной техники Вооруженных сил Украины, которые двигались из Одессы на передовую.

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Собирать информацию ему помогал друг, тоже житель Крыжановки.

"Отправляя видеозапись с военной техникой, мужчины осознавали, что собранная и переданная ими информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, специалисты которого расследуют дело, оба вражеских информатора задержаны в Одессе в ходе контрдиверсионных мероприятий.

"Они собирали разведданные о местах расположения подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона. Прежде всего их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.

В спецслужбе уверяют, что контрразведчики своевременно разоблачили обоих злоумышленников и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору.

По данным следствия, один из злоумышленников – работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины.

В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывали среди окружающих.

Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных фото- и видеофайлов с описанием прилегающей местности.

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