Он пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в столице.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника "Укрзализныци", который работал на Федеральную службу безопасности России и корректировал ракетные удары по Киеву. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности уличила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения", - отметили в СБУ.

В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

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"Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Прежде всего агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения воинских эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

"В случае получения разведывательных сведений рашисты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре", - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове.

Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.

Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Борьба с предателями в Украине

В конце января в Одессе поймали шпиона, который "сливал" россиянам локации ПВО и энергообъектов, а на Луганщине полицейские поймали пятерых коллаборантов.

В середине января в Одессе задержали коллаборанта, который работал в колонии, где пытали украинцев.

Всего с начала полномасштабной войны СБУ начала более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

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