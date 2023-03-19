До российского вторжения Александр Сауленко был рядовым предпринимателем.

Глава оккупационной администрации Бердянска Александр Сауленко заочным приговором Запорожского суда получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что Сауленко был рядовым местным предпринимателем без явных политических амбиций, хотя и состоял в пророссийской партии "Союз левых сил" и частенько ездил в Россию.

"После полномасштабного вторжения России оккупанты, не найдя других желающих, поставили его пешкой от "оккупационных властей" в Бердянске. Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна через Бердянский порт на Россию", – говорит Федоров.

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Охота на предателей и коллаборантов

Несмотря на явно выраженное недовольство населения российской оккупацией, россиянам всё же удалось назначить гауляйтеров из числа местных жителей на всех оккупированных территориях. Однако судьба этих предателей в общем незавидна.

Так, буквально на днях в Мелитополе подорвали автомобиль с местным коллаборантом по имени Иван Ткач. Ему удалось выжить при взрыве, но позднее он скончался в больнице.

Однако это не самый известный предатель, чья политическая карьера в оккупационных администрациях закончилась на кладбище. В ноябре, буквально за пару дней до освобождения Херсона, был убит "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Благодаря своей медийной активности он был одним из наиболее известных коллаборантов.

А в августе неизвестные расстреляли депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, который весной уехал на оккупированную территорию и стал сотрудничать с захватчиками.

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