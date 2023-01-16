С начала полномасштабного вторжения он регулярно приезжал во временно оккупированную часть Донецкой области.

Служба безопасности Украины начала новое уголовное производство в отношении депутата Государственной Думы Российской Федерации Алексея Журавлева, который лично участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

"Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении депутата Государственной Думы РФ Алексея Журавлева, который принимал участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В частности, с начала полномасштабного вторжения он регулярно приезжал во временно оккупированную часть Донецкой области.

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Как отметили в СБУ, Журавлев вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональной бригады "Пятнашка".

"Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных ньюсмейкеров Кремля, в том числе в эфирах пропагандистских телеканалов с фронта", - сказано в сообщении.

Кроме того, Журавлев развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также во время пропагандистских мероприятий он публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению двух миллионов украинцев.

Еще российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донбасса вступать в оккупационные группировки страны-агрессора.

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании Кремлем независимости самопровозглашенных "Л/ДНР".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 260 – участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; и ст. 436 – публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта.

Спецслужба проводит комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности

Дела против депутатов Госдумы: подробности

Депутат российской Госдумы Денис Майданов получил 15-летний тюремный срок за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал постановление Госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.