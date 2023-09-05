Основанием для обысков стало решение Шевченковского суда Киева.

Правоохранители пришли к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в квартире чиновника обыски.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный", - сообщил Ломако Telegram-канале.

Он даже отменил совещание по вопросам жизнедеятельности города.

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"Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города. На каком основании: решение Шевченковского суда Киева. Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле – там легче "порешать". В 8 утра должно быть совещание по вопросам жизнедеятельности города", - подытожил чиновник.

Громкие задержания СБУ - последние новости

В октябре 2022 года в Запорожье СБУ задержала президента компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. У него обнаружили российское гражданство.

Богуслаеву объявили подозрение в коллаборационной деятельности и пособничестве Россия. Правоохранители установили, что Богуслаев продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов во время полномасштабной войны.

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