Вячеслав Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России.

Задержанный СБУ по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.

Об этом сообщает проет "Схемы" от Радио Свобода.

Журналисты узнали, что 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел по Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ и получил его 18 октября 2000 года.

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После проверки номера паспорта в реестре Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ стало известно, что паспорт не находится в списке недействительных. Помимо этого, Вячеслав Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России.

На предприятии "Мотор Сич" относительно российского гражданства Богуслаева ответили, что им об этом ничего неизвестно.

Задержание главы "Мотор Сич" Богуслаева: что известно

22 октября вечером в СМИ появилась информация о задержании президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене.

23 октября информацию о задержании Богуслаева подтвердили в СБУ. Кроме того, задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

24 октября правоохранители обнародовали доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с Российской Федерацией. Компания продолжала поставлять запчасти даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.