По данным журналистов, задержанного подозреваю в госизмене

В украинских СМИ появилась информация о задержании почетного президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его якобы подозревают в государственной измене.

Об этом сообщают как местные запорожские СМИ, так и общеукраинские.

Так по данным издания Обозреватель, Богуславева задержали в субботу, 22 октября. Его якобы под конвоем везут из Запорожья в Киев.

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Задержанного подозревают в государственной измене, за что в период военного положения предусмотрено пожизненное заключение.

Кроме того, местное издание "ЗаБор" сообщает, что правоохранители 22 октября провели у Богуслаева обыски. При этом в дом подозреваемого силовиков не пускали и пришлось вскрывать двери.

Также есть информация, что обыски провели не только у Богуслаева. Официальной информации пока нет.

Скандал вокруг "Мотор Сич" - что известно

В декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

14 января этого года Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО "Мотор Сич", заявив, что эта компания угрожает национальной безопасности США.

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon, которая пыталась купить акции украинского предприятия.

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность. Позже это решение ввел в действие глава государства.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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