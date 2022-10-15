Полотнище вязали несколько сотен женщин в разных регионах Украины.

В Чернигове в День защитников и защитниц и праздник Покрова развернули самый большой вязаный стяг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, огромный сине-желтый флаг Украины развернули на въезде в город вблизи Екатерининской церкви.

Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако на своей странице в сети Фейсбук рассказал, что "флаг связан из кусочков из всех регионов Украины, даже тех, где сегодня оккупанты пытаются навязать свой".

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Представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали в Чернигове новый рекорд - "самый большой вязаный флаг". Он имеет размеры 30,2 на 20,2 метров и весит 200 кг. Над флагом работали около 350 мастериц из разных регионов Украины, а также украинки за рубежом на протяжении четырех месяцев.

Организаторы сообщили, что с большого флага оставят маленький вязаный стяг. А остальные полотнища поделят на одеяла или пледы, которые передадут семьям переселенцев.

Освобождение Украины от оккупантов: где подняты флаги

4 октября в освобожденном от оккупантов Лимане Донецкой области состоялась официальная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

В тот же день в селе Давидов Брод Бериславского района на Херсонщине был поднят украинский флаг.