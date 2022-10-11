Командир диверсантов попал в плен и уже дает необходимые показания.

Служба безопасности Украины ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области.

В СБУ показали уникальные кадры о ходе спецоперации и ее последствиях.

Операцию по ликвидации наемников-диверсантов провели спецназовцы ЦСО "А". ее удалось реализовать, проведя аэроразведку и молниеносный штурм.

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"У врага: один - 200-й, еще четверых - захвачено в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами пыточных для украинцев", - отметили в СБУ и пообещали уничтожить всех оккупантов, которые пришли на нашу землю.

Контрнаступление Украины 2022-важные новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Позже стало известно, что от врагов освобождена почти вся территория Харьковской области.

6 октября бригадный генерал Алексей Громов, занимающий должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины, рассказал, что с 1 числа в Херсонской области наши воины освободили 29 населенных пунктов.

ВСУ также оттесняют врага на Донбассе. В частности, 8 октября стало известно, что в Донецкой области в двух общинах от захватчиков освободили 40 населенных пунктов.

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