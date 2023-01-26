Мужчина собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны, а также о локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Лиману на Донетчине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленником оказался местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В частности, по указанию агрессора мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района.

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Кроме того, он передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, которая проживает на временно захваченной части Луганской области и "находится в поле зрения спецслужб РФ".

"Полученную информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской громады. После обстрелов вражеский приспешник выходил на место, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и потом "отчитаться" агрессору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер.

Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Борьба с коллаборантами в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад СБУ задержала "последовательницу" Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду. Жнка поддерживала тесную связь с женой коллаборанта и пыталась организовать сеть распространения в интернете кремлевских нарративов относительно войны в Украине.

В Луганской области полицейские поймали пятерых коллаборантов, причастных к коллаборационной деятельности с российскими оккупантами.

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