Правоохранители задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Лиману на Донетчине.
Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленником оказался местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины.
В частности, по указанию агрессора мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района.
Кроме того, он передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, которая проживает на временно захваченной части Луганской области и "находится в поле зрения спецслужб РФ".
"Полученную информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской громады. После обстрелов вражеский приспешник выходил на место, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и потом "отчитаться" агрессору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер.
Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Борьба с коллаборантами в Украине
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад СБУ задержала "последовательницу" Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду. Жнка поддерживала тесную связь с женой коллаборанта и пыталась организовать сеть распространения в интернете кремлевских нарративов относительно войны в Украине.
В Луганской области полицейские поймали пятерых коллаборантов, причастных к коллаборационной деятельности с российскими оккупантами.