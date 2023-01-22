Предатели проходили по базам, как коллаборанты.

Полиция Луганской области задержала 5 человек, причастных к коллаборационной деятельности с российскими оккупантами.

Как говорится в сообщении МВД, отряд Главного управления Нацполиции в Луганской области обнаружил пятерых граждан, которые в правоохранительных базах данных значатся, как лица, причастные к коллаборационной деятельности.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине постоянно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

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А СБУ сообщила о задержании "последовательницы" херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду.

Всего с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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