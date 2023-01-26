Над Украиной работают системы ПВО.

По всей Украине сегодня утром объявлена воздушная тревога. Через короткий промежуток времени глава Офиса президента сообщил, что над нашей территорией уже сбиты первые ракеты россиян.

Из-за ракетной угрозы в ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии.

О первых ракетах над Украиной сообщил Виталий Ким. По его данным над Николаевской областью в сторону северо-запада пролетели две ракеты. Также о двух ракетах, запущенных по Кривому Рогу сообщил мэр города Вилкул.

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Власти Черкасской и Киевской областей сообщили о повышенной ракетной угрозе.

9:00 в Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях работает ПВО. Слышны взрывы в Одессе.

9:11 глава Винницкой ОВА сообщил, что в области продолжается воздушный бой. "Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью", - добавил Борзов.

09:15 повторная работа ПВО в Одесской области. Сработало ПВО в Житомирской области.

09:26 западная часть Кировоградской области и отдельные микрорайоны областного центра сейчас без света. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Райкович, энергетики отключили электричество в связи с угрозой ракетных ударов.

9:27 повторная работа ПВО в Винницкой области.

9:30 Российские ракеты двигаются в направлении Львовской области, сообщили в ОВА. Глава ОВА Максим Козицкий призвал всех оставаться в укрытиях, ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет. "Если вы увидели подозрительный летательный аппарат, сообщите о нем Силам ПВО с помощью чат-бота в телеграмме "Кто летит (https://t.me/rusrocketfly_bot)"", - побратился Козицкий к гражданам.