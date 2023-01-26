По всей Украине сегодня утром объявлена воздушная тревога. Через короткий промежуток времени глава Офиса президента сообщил, что над нашей территорией уже сбиты первые ракеты россиян.
Из-за ракетной угрозы в ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии.
О первых ракетах над Украиной сообщил Виталий Ким. По его данным над Николаевской областью в сторону северо-запада пролетели две ракеты. Также о двух ракетах, запущенных по Кривому Рогу сообщил мэр города Вилкул.
Власти Черкасской и Киевской областей сообщили о повышенной ракетной угрозе.
9:00 в Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях работает ПВО. Слышны взрывы в Одессе.
9:11 глава Винницкой ОВА сообщил, что в области продолжается воздушный бой. "Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью", - добавил Борзов.
09:15 повторная работа ПВО в Одесской области. Сработало ПВО в Житомирской области.
09:26 западная часть Кировоградской области и отдельные микрорайоны областного центра сейчас без света. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Райкович, энергетики отключили электричество в связи с угрозой ракетных ударов.
9:27 повторная работа ПВО в Винницкой области.
9:30 Российские ракеты двигаются в направлении Львовской области, сообщили в ОВА. Глава ОВА Максим Козицкий призвал всех оставаться в укрытиях, ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет. "Если вы увидели подозрительный летательный аппарат, сообщите о нем Силам ПВО с помощью чат-бота в телеграмме "Кто летит (https://t.me/rusrocketfly_bot)"", - побратился Козицкий к гражданам.