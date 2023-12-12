Но дельцы, обещавшие перевести "паломников" через границу, тоже оказались липовыми.

Группа ряженых "батюшек" в сопровождении настоящего действующего клирика церкви Московского патриархата пытались незаконно пересечь границу с Молдовой, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, у границы с Молдовой пограничники задержали четырех нарушителей, трое из которых были в церковном облачении. Однако, двое "батюшек" оказались ненастоящими: рясами их наделил третий – действующий клирик церкви Московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской Лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу.

"На этом маскарад не кончился: дельцы, обещавшие перевести лжестарцев через границу, тоже оказались липовыми. Они покатали "новообращенных" лодкой по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. Пограничникам Измаильского отряда пришлось объяснить "туристам", что "Украина – не Молдова" и составить протоколы об админправоприменении за попытку незаконного пересечения госграницы", - сообщили в ГПСУ.

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Прогулка по пруду обошлась "паломникам" в 4000 долларов с каждого.

Попытки незаконного пересечения границы: пограничники делились интересными моментами

В ноябре ГПСУ информировала, что двое мужчин хотели добраться до Румынии на детских "плавсредствах" - на розовых "фламинго". Для осуществления своего замысла злоумышленники выбрали речной участок, где рубеж пролегает рекой Тиса. Один является жителем Закарпатья, другой приехал с Полтавщины. За "эскорт-услугу" закарпатец планировал получить $3200. Пограничники помешали планам мужчин.

Перед тем пограничники Мукачевского отряда задержали двух несовершеннолетних граждан и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания. Уклонистов поймали у реки Тиса. За путешествие на надувных "пончиках" задержанные заплатили организаторам по $5000 и $3500. Ребята, в возрасте 15 и 16 лет, признались, что за вознаграждение пристали на предложение своего односельчанина провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

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