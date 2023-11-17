За "эскорт-услугу" житель Закарпатья планировал получить $3200. Пограничники помешали планам мужчин.

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу с Румынией. Согласно сообщению Государственной пограничной службы, для осуществления своего замысла злоумышленники выбрали речной участок, где граница пролегает по реке Тиса. Один является жителем Закарпатья, другой приехал из Полтавской области.

Пограничники выяснили, что мужчина пообещал своему товарищу проводить его в соседнюю страну. С этой целью он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надежным" плавсредством – надувным детским кругом, а чтобы он не сомневался, что стремительную и бурную горную реку с мощным течением совсем легко преодолеть, себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

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Кроме того, о действиях жителя Закарпатья признаков преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины, пограничники направили в Нацполицию соответствующее сообщение.

Уклонение от призыва в Украине - последние новости

В Одессе женщина организовала "брачное агентство" для выезда уклонистов за границу. Злоумышленница подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста.

"Услуги такого "брачного агентства" оценивались в 4500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене", - сообщили в МВД.

Ранее в ГПСУ рассказали о новых попытках незаконно пересечь границу на Закарпатье. В частности, пограничники Мукачевского отряда задержали двух несовершеннолетних граждан и двух мужчин с надувными "пончиками" для купания. Уклонистов поймали у реки Тиса. За путешествие на надувных "пончиках" задержанные заплатили организаторам по $5000 и $3500.

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