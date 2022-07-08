По данным ГБР, россиянин разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

"Крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге", - говорится в сообщении.

Так, отметили в ГБР, российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.

"Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество", - рассказали в Бюро.

Гражданину России и руководителю предприятия-должника было сообщено о подозрении по статье 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, соединенные с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали средства туркомпании "железного мальчика" из РФ.

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