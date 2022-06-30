Конечным бенефициарным владельцем туркомпании является российский миллиардер.

Корпоративные права российской туристической компании на сумму более 31,5 миллиона гривен арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что в городе Киев и других регионах Украины осуществляет деятельность российская туристическая компания, конечным бенефициарным владельцем которой является российский миллиардер, неоднократно отмеченный государственными наградами РФ. В рамках следствия наложен арест на корпоративные права этой компании на сумму более 31,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование проводится по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (часть 5 статьи 191, часть 2 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины).

Между тем в Службе безопасности Украины отмечают, что бенефициарным владельцем этой компании является приближенный к политической верхушке РФ мужчина, которого в бизнес-кругах называют "железным мальчиком".

"Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий. В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ Путина награду "За благодеяние", - сообщают в СБУ.

Арест касается корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31, 5 млн. грн и средств в размере более 3 млн. грн и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала активы компаний российского олигарха на более чем 1 миллиард гривен. Бизнесмен поддерживал террористические организации на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, страны Запада уже заморозили активы российских олигархов на $30 миллиардов.

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