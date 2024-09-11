Взрыв прогремел в Каменском районе.

Российские войска атаковали сегодня Днепропетровскую область, известно об одном погибшем и пострадавших. Об этом заявил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Каменский район... Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", - проинформировал он, не указав количество пострадавших.

О взрыве в Каменском районе Лысак сообщил в 11:30.

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"Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - отметил чиновник.

Позже Лысак уточнил, что известно о пострадавшем с ожогами.

"Его госпитализировали – оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее", - отметил начальник ОВА.

Погибшим оказался 38-летний мужчина.

Последние обстрелы Днепропетровской области

6 сентября российские войска ударили по городу Павлоград Днепропетровской области пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23.

В результате ракетного удара были повреждены, в частности, более 30 многоэтажек, 27 магазинов и детский сад. Погиб один человек, более 80 - пострадали, среди них - дети.

4 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, который расположен в центре города. Взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов. Пострадали пять человек.

2 сентября оккупанты ударили по Днепру. В результате удара повреждено предприятие, автомобили, пострадали шесть человек, погиб 51-летний мужчина.

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