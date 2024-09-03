В областном центре в результате российского удара уничтожены автомобили, в детском саду и частных домах побиты окна, сообщил глава Днепропетровской ОВА.

В результате удара по Днепру, который российские захватчики нанесли в понедельник, 2 сентября, погиб 51-летний мужчина.

Пострадали шесть человек, один из них - 37-летний мужчина, находится в больнице, а остальные - будут восстанавливаться дома, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"В областном центре горели машины. Всего их уничтожено три, еще 12 - изуродованы. Окна побиты в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие", - добавил чиновник.

В ночь со 2 на 3 сентября Россия нанесла ракетный удар по гостиничному комплексу в Запорожье, пострадала семья. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в результате атаки погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов деблокировали ее мужа и 13-летнюю дочь.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что состояние мужчины и девочки тяжелое - переломы, ожоги, травматический шок. "Девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь", - отмечает он.

По его словам, мужчина в состоянии средней тяжести - в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра. Федоров сообщил, что на месте вражеского удара работают необходимые службы.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне уже много раз били по Днепру из различного вооружения, есть много разрушений, пострадавших и жертв. В частности, поздно вечером 2 сентября Сергей Лысак сообщил, что в результате удара со стороны российских захватчиков есть жертва.

Ранее главный сержант 109 бригады роты ударных БПЛА Вооруженных сил Украины Егор Фирсов сказал, что россияне "вцепились" в Покровск и Мирноград Донецкой области, поскольку это ключевые города для врагов на пути к стратегически важной Днепропетровской области. Воин предупредил, что противник будет продолжать давить на Покровское направление.

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