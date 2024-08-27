Детали атаки должны раскрыть после завершения воздушной тревоги.

Ночью в понедельник, 26 августа, российская захватническая армия нанесла удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В 23:21 Общественное сообщало, что в Кривом Роге раздались звуки взрывов. "Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.

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Обновлено в 01:05: В результате ракетного попадания в здание гражданской инфраструктуры погибла женщина, еще четырех пострадавших госпитализировали, пишет Вилкул. Под завалами могут оставаться еще пять человек.

"Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", - добавил он.

Отметим, что прямо сейчас продолжается атака российских ударных беспилотников. Кроме того, перед взрывом Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного россиянами Крыма.

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