Среди пострадавших - 9-летняя девочка.

Россия атаковала город Павлоград Днепропетровской области, известно об одном погибшем, много людей пострадали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка", - рассказал чиновник.

По его информации, в городе произошло несколько возгораний.

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"В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники потушили и спасли пять человек", - добавил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Павлограда из Донецкой области и дважды за утро призывали жителей города пройти в укрытия.

Позже Лысак проинформировал, что количество пострадавших увеличилось до 30.

"Трое из них – дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые находятся в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", – отметил он.

Обновлено в 12:54. По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 40 человек.

Спасатели уточнили, что в результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом.

"Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Недавние вражеские удары по Днепропетровской области

4 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, находящийся в центре города. Взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов. Пострадали пять человек.

2 сентября оккупанты ударили по Днепру. В результате удара повреждено предприятие, много автомобилей, пострадали шесть человек, погиб 51-летний мужчина.

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