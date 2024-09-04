В результате российского удара по Кривому Рогу повреждено много домов.

Российские оккупанты в среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, который находится в центре города, сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. По его сведениям, взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов.

"Сейчас, слава Богу, все живы. Пятеро пострадавших, нетяжелые. Городской Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко, 23). Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы", - добавил он.

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Вилкул отметил, что из-за вражеской атаки на участке дороги от ул. Святогеоргиевская до площади Домностроителей временно прекращено движение.

"Вагоны маршрутов №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №№9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный - площадь Домностроителей", - поделился глава Совета обороны города.

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Россияне уже много раз наносили удары по Кривому Рогу и другим городам Днепропетровской области из различного вооружения. В частности, в конце августа стало известно, что противники попали в здание гражданской инфраструктуры, есть жертвы.

2 сентября оккупанты ударили по Днепру. В результате удара, в том числе повреждено предприятие, немало автомобилей, пострадали шесть человек, и погиб 51-летний мужчина.

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