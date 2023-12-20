Руководители ЦИК РФ получили подозрения, объявили в Украине.

Руководители Центральной избирательной комиссии России, проводившие фейковые "выборы" на временно оккупированных регионах Украины, получили подозрения.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, СБУ задокументировала новые преступления главы ЦИК России Эллы Памфиловой, которая причастна к ведению агрессивной войны против Украины.

"По данным следствия, чиновник организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года", - отметили в Службе.

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В то же время к противоправной деятельности она привлекла двух своих подчиненных - кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российской ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину.

"По указанию Памфиловой они участвовали в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита. Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдоизбирательных учреждений в захваченной части Украины с привлечением в их состав местных коллаборантов", - говорится в сообщении.

После проведения срежиссированных "выборов" подчиненные Памфиловой лично удостоверяли сфабрикованные результаты принудительного "волеизъявления".

Также установлено, что председатель российской ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных "избиркомов", в том числе "зарплаты" их представителей и расходы на изготовление "бюллетеней".

"Кроме того, по ее поручению Андреев создавал публичную видимость "избирательного процесса" в оккупированных районах Украины. Для этого организовывал постановочные сюжеты росСМИ, в которых имитировали массовость участников "голосования" и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских "кандидатов", - рассказали в СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем российским чиновникам о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (gосягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).

Поскольку фигуранты находятся на территории России, то продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.

Ранее Памфилова уже имела заочное подозрение

Ранее Памфилова уже получила заочное подозрение за подготовку незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

К преступной деятельности она привлекла также своего заместителя Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину.

Все трое тогда получили подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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