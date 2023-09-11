Результаты "голосования", проведенного в условиях принуждения и запугивания, не будут признаны.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и представители Совета Европы, вслед за Канадой, Великобританией и США, осудили проведение страной-агрессором "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает проведение этих нелегитимных так называемых "выборов" в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в некоторых частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Мы решительно отвергаем эту очередную тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий", - заявил Боррель от имени блока.

Он также подчеркнул, что эти "выборы" являются "еще одним явным нарушением международного права, включая Устав ООН" со стороны РФ.

"Европейский Союз не признавал и не признает ни проведение этих так называемых "выборов", ни их результаты. Для политического руководства России и тех, кто причастен к их организации, будут последствия за эти незаконные действия", – добавил он.

Высокий представитель ЕС акцентировал, что эти незаконные так называемые "выборы "состоялись "в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, широко распространенных и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и нелегитимно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины".

Президент Комитета министров Совета Европы Кришьянис Кариньш, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в отдельном заявлении также осудили "выборы". Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границах.

"Решительно осуждаем нелегитимные фиктивные "выборы", которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины. Проведенные с грубым нарушением международного права, они являются еще одной иллюстрацию отрицания Российской Федерацией ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы. Решение российских властей организовать их – лишь последнее в серии незаконных и вредных решений, принятых ими после того, как Российская Федерация была исключена из нашей организации из-за ее агрессивной войны против Украины. Эти фиктивные "выборы" могут считаться недействительными только согласно международному праву", – говорится в заявлении.

Выборы на оккупированных территориях Украины

Россия в воскресенье, 10 сентября, завершила свои региональные и муниципальные. Фейковые "выборы", в том числе провели на временно оккупированных территориях Украины.

В ответ на устроенное "голосование" МИД Украины инициировало срочное заседание Совета Безопасности ООН и призвало к ужесточению санкций против РФ.

Ряд стран-партнеров Украины осудили этот шаг страны-агрессора.

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