Кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября этого года.

Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, которая организует псевдовыборы во временно оккупированной части Украины.

В пресс-центре СБУ сообщили, что по имеющимся данным, Кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября этого года.

Отмечается, что таким образом Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству России в "легализации" оккупационного режима во временно захваченных регионах нашего государства.

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В спецслужбе проинформировали, что к преступной деятельности глава Центризбиркома РФ привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину.

По данным следствия, все трое должностных лиц выполняют задачи кремля по созданию "внешней" видимости "избирательного процесса" во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

"Для этого создают там оккупационные" теризбиркомы", в состав которых привлекают местных предателей и коллаборантов. Следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных кандидатов, которых выдвигает Кремль. Чтобы" нарисовать "нужное количество" голосов", руководство Центризбиркома РФ будет использовать свой опыт организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году", - говорится в сообщении.

По всем разоблаченным фактам следователи сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам – Булаеву и Будариной – о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В СБУ заявили, что поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, принимается комплекс мер для их привлечения к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Россия готовится провести псевдовыборы на ТОТ Украины

Как сообщал УНИАН, СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников фейковых "выборов" РФ во временно оккупированных регионах Украины.

Используя фейковое голосование, страна-агрессор надеется легализовать своих ставленников в оккупационных органах РФ во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Установлено, что представителям так называемых "избиркомов" захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. российских рублей.

Чтобы создать видимость "избирательного процесса", Кремль поручил своим гауляйтерам обеспечить максимальную явку местных жителей к местам "голосования".

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