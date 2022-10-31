Мошенник пользовался поддельным служебным удостоверением.

Правоохранители задержали в Киеве мошенника, который за полмиллиона долларов гарантировал предприятию помощь с избежанием санкций Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ, ГБР и прокуратуры.

"СБУ и ГБР задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина обещал одной из коммерческих структур возможность "избежать" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долларов США. Также он "гарантировал", что использует свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин РФ", – говорится в сообщении.

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Мошенник с поддельным служебным удостоверением заверял, что якобы может "решить вопрос" с Офисом Генпрокурора, Службой безопасности и СНБО.

"Жертвой" злоумышленника стало предприятие, которое занимается изготовлением металлообрабатывающих станков. Компания как раз искала консультантов относительно потенциальных риском попадания в санкционные списки СНБО, поскольку до недавнего времени в состав руководства входил гражданин РФ и "депутат государственного совета" в оккупированном россиянами Крыму.

Правоохранители разоблачили мошенника и задержали его во время получения им предоплаты в размере четверти миллиона долларов.

Выяснилось, что злоумышленник – житель Днепропетровщины – уже находится в государственном розыске за убийство.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве, что совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Последние санкции СНБО

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

В частности, в список санкций попали украинские артисты - Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Впоследствии президент заявил, что Украина планирует распространить мировые санкции на всех российских пропагандистов и звезд, которые поддерживают или оправдывают террор.

Ранее в этом месяце глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

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