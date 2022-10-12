Срок применения санкций - 10 лет.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №694/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Своим указом Зеленский вводит в действие соответствующее решение СНБО, контроль за выполнением которого возлагается на секретаря Совета.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Соответствующим решением СНБО предполагается, в частности, поддержать внесенные Кабинетом министров предложения о применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер, а также применить санкции к физическим лицам согласно приложению.

В приложении к решению СНБО приводится перечень физических лиц, к которым применяются санкции сроком на 10 лет.

Речь идет о Курченко, Лебедеве, Януковиче и Дерипаске.

Ко всем им применяется блокировка активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) может совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими.

Санкции против Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаски

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров повторно наложил санкции на Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны.

По словам Шмыгаля, данное решение нужно для того, чтобы окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.