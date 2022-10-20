Ограничения будут действовать пять и десять лет

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Офиса президента указах.

Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против артистов, которые поддержали войну России против Украины или решили молчать. В частности, в санкционный список опали украинские артисты - Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

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Кроме того, в "черном списке" оказались российские артисты, поддерживающие политику Путина, в частности Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Ограничения предусматривают:

блокирование активов;

запрет торговых операций;

вывод капитала из Украины;

аннулирование лицензий и разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде;

запрет на приобретение земельных участков.

Также лиц, попавших под санкции, лишат государственных наград Украины и других форм отличий.

Санкции в отношении артистов - что известно

Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе и на культурном. Многие российские артисты и актеры поддержали убийства украинцев и захват украинских территорий.

7 марта стало известно, что украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

В свою очередь певец пригрозил генпрокурору трибуналом, поскольку в Украине, по его мнению, якобы "тестируют биологическое оружие на людях".

18 октября стало извесно, что петиция о запрете гражданам Российской Федерации выступать в Украине набрала 25 тысяч подписей.

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