Президент подчеркнул, что российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а поэтому результаты террора против гражданского населения Украины и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует распространить мировые санкции на всех российских пропагандистов и звезд, которые поддерживают или оправдывают террор.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают или оправдывают террор", - сказал президент.

Видео дня

Он напомнил, что международная рабочая группа по вопросам санкций против России подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций и базовый перечень всех тех, кто причастен к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен.

"Мы должны четко оценивать такой "информационно-эмоциональная" составляющая террора: русская армия проигрывает и отступает на поле боя, а поэтому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед", - считает Зеленский.

По его словам, также различные российские информаторы и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии украинской территории и мобилизации на войну против Украины.

"Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим", - добавил глава государства.

Санкции против РФ: что известно

Справка УНИАН. Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол, была создана по инициативе президента Владимира Зеленского. В ее состав вошли как украинские, так и международные эксперты. Они нарабатывают документы, которые содержат рекомендации по внедрению санкций против РФ.

СНБО также ввел санкции против артистов, поддержавших войну в Украине. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против артистов, которые поддержали войну России против Украины или решили молчать. В частности, в список санкций попали украинские артисты - Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

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